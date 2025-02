21.02.2025-ci il tarixində saat 23:30 radələrində zəhərlənmə şübhəsilə 5 nəfər (2-i kişi, 3-ü qadın cinsli olmaqla) Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlara qazların, tüstülərin və buxarların toksik təsiri diaqnozu təyin edilib.

Qeyd edilib ki, onların hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.