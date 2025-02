Əkiz bacılardan biri Sevinc Səfərova xəstəxanalıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin xəstəxanadan görüntüsü daxil olub. Müğənni hazırda "İstanbul NS" klinikasındadır və əməliyyat olunub.

Müğnni Sevillə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, o, bacısının hansı səbəbdəb əməliyyat olunduğunu deməyib. Sənətçi Sevincin hazırda həkim nəzarətində olduğunu bildirib.

