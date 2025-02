Quterreş Öcalanın silahı yerə qoymaqla bağlı müraciətini alqışladı

BMT Baş katibi Antonio Quterreş PKK terror təşkilatının həbsdə olan lideri Abdullah Öcalanın münaqişənin həlli üçün etdiyi yeni müraciətini alqışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik gündəlik mətbuat konfransında bildirib.

O qeyd edib ki, BMT vəziyyəti yaxından izləyir:

“Bu, son dərəcə vacib xəbərdir. Növbəti addımlar barədə daha ətraflı məlumat əldə etməyə çalışırıq. Bu məsələ bizim üçün olduqca önəmlidir. Baş katib prosesdə iştirak edən bütün tərəflərlə işləməyə həmişə hazırdır”.

