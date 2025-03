Bu Zelenskinin ən pis bəyanatıdır - Tramp

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin “Rusiya ilə müharibənin sonu yaxın deyil” açıqlamasına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, bu, Zelenskinin verə biləcəyi ən pis bəyanatdır. Zelenskinin ABŞ Ukraynanı dəstəklədiyi müddətcə müharibəni davam etdirmək niyyətində olduğunu ifadə edən Trampın sözlərinə görə, ABŞ buna daha dözməyəcək. Tramp Avropa liderlərinin Zelenski ilə görüşü zamanı ABŞ olmadan Ukraynada müharibəni davam etdirə bilməyəcəkləri barədə bəyanatını xatırladıb.

Qeyd edək ki, Ağ evdə Donald Tramp və Vladimir Zelenski arasında gərginlik baş verib. Gərginlikdən sonra Zelenski Avropa liderləri ilə bir araya gəlib.

