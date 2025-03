Şotlandiyanın “Reyncers” klubunun azarkeşi İstanbulda vəfat avtomobil qəzasına düşərək vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fanat bu gün Avropa Liqasının 1/8 finalında “Fənərbaxça”ya qarşı keçiriləcək oyun üçün İstanbula gəlib.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça” – “Reyncers” oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək.

