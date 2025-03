"Real"ın Arda ilə bağlı qərarı bilindi

“Real Madrid” Arda Güler və Endrikin klubdakı karyerası ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəhbərlik hər iki futbolçunu icarəyə verəcək. “Transfer Feed”in məlumatına görə, “RB Leipzig” həm Arda Güleri, həm də Endriki heyətinə qatmaq üçün “Real Madrid”ə təklif irəli sürüb. “Real” rəhbərliyi futbolçuların icarəyə verilməsini hər iki futbolçunun təcrübə toplaması üçün doğru hesab edir. Əvvəllər Dani Karvaxal “Bayer Leverkuzen”də icarə əsasında oynayıb və yenidən “Real Madrid”ə qayıdıb. Klub hesab edir ki, Bundesliqada oxşar proses Endrik və Arda Gülər üçün də faydalı olacaq. Ancaq “Real Madrid”in icarə üçün iki şərti var.

“Real” futbulçuları birdəfəlik transfer etmək bəndi ilə icarəyə verməyəcək. Həmçinin, oyunçuların istəkləri həlledici olacaq. İcarə yalnız Endrick və Arda Güler bu fürsətdən yararlanmaq istəsə baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.