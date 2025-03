Tərtərdə ağır qəza - Ölən və yaralananlar var

Tərtərdə "VAZ-2107" və "VAZ-21011" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Tərtər şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, qəza zamanı Bərdə rayon sakini 2001-ci il təvəllüdlü Yaqub İsbəndiyarov ölüb. Tərtər rayon sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Emil Ağayev, Ağdam rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü Cəsarət Abışov və Ağdam rayon Orta Qərvənd kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Ümid Xıdırov isə yaralanıb.

Yaralılar Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı Tərtər Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.