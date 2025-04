Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordu qondarma Donetsk Xalq Respublikasında daha bir məntəqəni ələ keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Rusiya ordusunun “Zapad” (Qərb) Hərbi Qrupu Novoye kəndini ələ keçirib. Ukrayna ordusu son toqquşmalar nəticəsində 1430-dan çox əsgər itirib. Bundan əlavə, bir tank və 12 zirehli döyüş maşını məhv edilib.

Rusiya ordusunun operativ-taktiki təyyarələri, PUA-ları və artilleriya-raket bölmələri Ukraynanın hərbi-sənaye obyektlərini, silah-sursat anbarlarını, Ukrayna əsgərlərinin və hərbi texnikasının cəmləşdiyi yerləri məhv edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.