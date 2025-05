Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiç hərbi hospitaldadır və onun xəstəliyinin səbəbi ilə bağlı təfərrüatlar yaxın günlərdə açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Vuçiçin səhhətində yaranan problemlərə görə ABŞ-a səfərini yarımçıq dayandıraraq Serbiyaya qayıtdığı məlum olub

