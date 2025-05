Vuçiçin son durumu açıqlandı - YENİLƏNİB

Serbiya prezidenti xəstəxanadan buraxılıb və özünü yaxşı hiss edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Sinis Mali məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, həkimlər Aleksandr Vuçiçə istirahət etməyi tövsiyə ediblər. O əlavə edib ki, vəziyyəti yaxşılaşarsa, prezident söz verdiyi kimi, mayın 9-da Moskvaya gedəcək.

18:07

Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiç hərbi hospitaldadır və onun xəstəliyinin səbəbi ilə bağlı təfərrüatlar yaxın günlərdə açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Vuçiçin səhhətində yaranan problemlərə görə ABŞ-a səfərini yarımçıq dayandıraraq Serbiyaya qayıtdığı məlum olub

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.