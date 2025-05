Moskvanın Vnukovo hava limanı PUA hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar bağlanıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hava limanında "Xalça" planı tətbiq edilib.

Hava limanı yerli vaxtla 09:06-dan reysləri qəbul etmir və uçuşlara icazə vermir.

