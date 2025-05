​Arda “Real”dan bunu tələb etdi - Əfsanələrin izi ilə getmək istəyir

"Real Madrid"in futbolçusu Arda Güler klub rəhbərliyinə istəyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 10 nömrəli forma ilə çıxış etmək istəyir. "El Gol Digital"da dərc edilən xəbərə görə, 10 nömrəli formanı hazırda Luka Modriç geyinir. Arda Modriç klubdan ayrılandan sonra bu formanı əldə etmək istəyir.

Qeyd edək ki, Luka Modriçin mövsümün sonunda “Real”dan ayrılacağı irəli sürülüb. Bundan əvvəl, Arda Gülerin də “Real”dan ayrılacağı irəli sürülmüşdü. Lakin yeni mövsümdə klubun yeni məşqçi ilə işləyəcəyi barədə xəbərlər dərc ediləndən sonra futbolçunun “Real”da qalacağı qeyd edilib.

