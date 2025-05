Vinisius yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq

“Real Madrid” Vinisiusla yeni müqavilə üçün razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. AS-da dərc edilən xəbərə görə, ulduz oyunçu illik 20 milyon avro qazanacaq. Hazırki müqaviləsində o, ildə 15 milyon avro qazanır. Bildirilir ki, futbolçu “Real”da qalmaq üçün Səudiyyə Ərəbistanı klubunun 1 milyard avroluq təklifini rədd edib. Bu, Vinisiusun “Real”la üçüncü müqaviləsidir.

Vinisius, bu mövsüm "Real Madrid"in heyətində 49 oyunda çıxıb, 20 qol və 14 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib. Vinisius 2018-ci ildən “Real Madrid”də oynayır və klubla ümumilikdə 14 kubok qazanıb.

