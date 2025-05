Bu müəllimlər cəzalandırıla bilərlər

Təəssüf ki, son vaxtlar uşaq bağçalarında müəllimlərin azyaşlılara qarşı kobud davranışları, o cümlədən fiziki zorakılıq halları ilə bağlı xəbərlərə tez-tez rast gəlinir. Belə hallarda müəllimlər adətən işdən azad olunsa da, cəmiyyət arasında bu cür davranışların hüquqi nəticələrinin olub-olmaması ilə bağlı suallar yaranır.

Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ilk növbədə “bağça” adlandırılan bu müəssisələr dövlət tərəfindən mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır:

“Konkret olaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən yoxlama aparılmalı, həmin müəssisənin bağça fəaliyyəti göstərmək üçün lisenziyası olub-olmadığı müəyyən edilməlidir. Eyni zamanda, göstərilən xidmət növündən asılı olmayaraq, hər bir sahibkarlıq subyekti müştərilərə vurduğu zərərə görə maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır. Əgər müəssisə ilə müəllimələr arasında maddi məsul şəxs haqqında müqavilə varsa, bu halda həmin müəssisələrin gələcəkdə zərərə görə işçilərdən təzminat tələb etmək hüquqları yaranır”.

R.Süleymanovun həmin şəxslərin işdən çıxarılması məsələsinə də diqqət çəkib:

“Əgər işçi tərəfindən kobud pozuntu baş veribsə, bu zaman Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "ç" bəndinə əsasən, işəgötürən həmin əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bundan sonra işçiyə qarşı maddi zərərə görə iddia qaldırılması mümkündür. Həmçinin uşaqların sağlamlığına dəyən zərərin ağırlıq dərəcəsi hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən müəyyən edilir və bu əsasda müəllim barəsində inzibati və ya cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutula bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.