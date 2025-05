Hövsan Mədəniyyət evi və parkı nə vaxt yenilənəcək?

Hövsan Mədəniyyət evinin təmirinə 2021-ci ildə başlanılıb. Lakin artıq xeyli müddətdir ki, təmir işləri dayandırılıb. Tikilinin yaxınlığında yerləşən köhnə park da baxımsız və istifadəyə yararsız haldadır.

Bəs Hövsan Mədəniyyət evi nə vaxt təmir olunacaq?

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, əsaslı təmir və yenidənqurmaya ehtiyacı olan Bakıda və rayonlarda yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin uyğun investisiya proqramlarına daxil edilmə imkanları müzakirə olunur, bununla bağlı monitorinqlər və dəyərləndirmələr aparılır.

Qeyd olunub ki, Hövsan qəsəbəsindəki Mədəniyyət evi üçün də vəsait ayrılan kimi, müvafiq prosedurlar tətbiq edilməklə işə davam ediləcək.

Xatırladaq ki, daha əvvəl yerli mediada təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyinə dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrıldığı ilə bağlı xəbərlər dərc olunmuşdu.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

