Çin ABŞ ilə razılaşmanı ləğv etdi - Tramp

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çinin Vaşinqtonla əldə etdiyi ticarət razılaşmasını tamamilə pozduğunu iddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp bu barədə “Truth Social” hesabında paylaşım edib. Tramp bildirib ki, onun tətbiq etdiyi yüksək tariflər Çinin dünyanın bir nömrəli bazarı olan ABŞ bazarı ilə ticarətini demək olar ki, qeyri-mümkün etmişdi. O, Çində bir sıra fabrikin bağlandığını iddia edib. ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, Çini vəziyyətdən çıxarmaq üçün razılaşma əldə edib və bu razılaşma sayəsində hər şey sabitləşib, Çin əvvəlki mövqeyinə qayıdıb.

Qeyd edək ki, İsveçrədə keçirilən ticarət danışıqlarından sonra ABŞ və Çin qarşılıqlı gömrük rüsumlarını müvəqqəti azaltmaq barədə razılığa gəlmişdilər.

