Xaricdə təhsillə bağlı bu vədlərə aldanmayın

“Son vaxtlar xaricdə təhsil adı ilə fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlərin reklamları həddən artıq çoxalıb. Məsələn, deyirlər ki, ölkəni tərk etmədən xaricdə təhsil al, diplomu al, geri qayıdanda səni yüz faiz işlə təmin edək. Bu vədlərin hər biri ciddi şəkildə şübhə doğurur”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında xaricdə təhsil üzrə ekspert Tapdıq Nəcəfəliyev bildirib.

O, qeyd edib ki, real və keyfiyyətli xarici universitetlərdə qəbul sadəcə pul ilə olmur:

“Onların qəbul komissiyaları var, akademik nəticələrə, beynəlxalq imtahan göstəricilərinə, dil biliklərinə baxırlar. Məsələ tək pulda deyil, həm də bacarıqda, hazırlıqda, motivasiyada, zəhmətdədir”.

T.Nəcəfəliyev bəzi şirkətlərin bazar prinsipi ilə işləməsindən danışıb:

“Bir universitetdən yüz yer alıb, sonra həmin yerləri paket şəklində satır. Amma sual budur ki, hansı hörmətli universitet öz kontingentini satışa çıxarar? Hansı universitet yalnız pulla qəbul edirsə, orada təhsilin keyfiyyətindən danışmaq olar? Bu məqamda atalar yaxşı deyib ki, ucuz ətin şorbası olmaz”.

Ekspertin sözlərinə görə, yüz faiz işlə təminat vədi qəti şəkildə real deyil:

“Heç bir xarici universitet və ya təhsil şirkəti sizə belə zəmanət verə bilməz. İş tapmaq üçün sırf diplom kifayət etmir. Orada şəxsi bilikləriniz, bacarıqlarınız, dil səviyyəniz və iş bazarında rəqabətə davamlılığınız da rol oynayır. Bütün bunların fonunda insanlara çağırış etmək vacibdir ki, reklam edilən hər şeyə inanmayın. Hər təklif edilən proqramın rəsmi akkreditasiyasını yoxlayın, universitetin tanınıb-tanınmamasını araşdırın, qəbul şərtlərini özünüz oxuyun. Çünki aldadılmaq sadəcə pul itkisi deyil, vaxt və motivasiya itkisi, bəzən isə gələcəyin zədələnməsidir. Təhsil həyatın ən ciddi sərmayəsidir. Ona görə də bu sərmayəni real zəhmətlə qazanılmış imkanlara yönəltmək, uydurma vədlərə aldanmamaq lazımdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

