Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi I və IV ixtisas qrupları (o cümlədən III qrup üzrə DT və TC altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni) üzrə qəbul imtahanı keçirib.

Mərkəzdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu gün keçirilən imtahanın düzgün cavabları açıqlanıb.

Cavablarla burdan tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.