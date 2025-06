Bu gün keçirilən l ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında Azərbaycan və rus bölməsi üzrə riyaziyyat fənnindən 1 sualda texniki səhvə yol verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Sual üzrə şagirdlərin xeyrinə qərar qəbul ediləcək.

Həmin sual düzgün cavablandırılmış kimi qeyd ediləcək.

