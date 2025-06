Qəbul imtahanının müddəti artırıla bilər? - RƏSMİ

Abituriyentlərin çoxu imtahanlarda kodlaşdırmaya vaxt çatdırmaqda çətinlik çəkdiklərindən gileylənirlər. Maraqlıdır, qəbul imtahanlarının müddəti artırıla bilər?

Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Mətbuatla iş sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, qəbul imtahanlarının vaxtı uzun illərdir 3 saat olaraq müəyyən olunub:

“Çoxillik təcrübə göstərir ki, təqdim olunan sualları bu vaxt çərçivəsində cavablandırmaq mümkün olur. Bundan əlavə, vaxt amilinə bir müsabiqə şərti kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni hər kəs üçün eyni vaxt ayrılır və iştirakçıların hamısının yalnız bu vaxt çərçivəsində sualları cavablandırmaq imkanları var. Düzgün cavabların cavab kartına kodlaşdırılması da ayrılan vaxtda həyata keçirilməlidir. Bunun üçün əlavə vaxt nəzərdə tutulmur. Ona görə də, iştirakçılar bu amili nəzərə almalıdırlar. İmtahan təlimatında bu qaydalar öz əksini tapıb”.

“Həmçinin bizim imtahanlarda nəzarətçilər zalda adətən bir neçə dəfə bununla bağlı xatırlatma edirlər ki, abituriyentlər səhlənkarlıq etməsinlər və kodlaşdırma işini də vaxtında həyata keçirə bilsinlər”, - deyə qurum rəsmisi qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

