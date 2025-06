Maksimum balı onlar topladı - Siyahı

Xəbər verdiyimiz kimi, ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə 2025-ci il aprelin 27-də keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, imtahan iştirakçıları arasında 9 nəfər (siyahı) maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.

Bunlar aşağıdakı iştirakçılardır:

Abdullayev Şaiq Namiq oğlu, Abşeron rayonu Xırdalan şəhər 9 saylı tam orta məktəb,

Eyvazlı Tunar Coşğun oğlu, Salyan şəhər 2 saylı tam orta məktəb,

Babayeva Qızyetər Famil qızı, Qax rayonu Güllük kənd tam orta məktəbi,

Musayeva Şəms Musa qızı, Kəlbəcər rayonu 56 saylı tam orta məktəb,

Əsgərova Mədinə Tural qızı, Bakı şəhəri 214 saylı tam orta məktəb,

Gülməmmədova Məryəm Zəka qızı, Bakı şəhəri 72 saylı məktəb-lisey,

Bayramov Elsevər Elnur oğlu, Bakı şəhəri 70 saylı məktəb-lisey,

Hüseynli Rüqayyə Oruc qızı, Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində Gimnaziya,

Əhmədov Emil Babək oğlu, Bərdə rayonu T.İsmayılov adına 1 saylı şəhər tam orta məktəb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.