Ən aşağı keçid balı bu ixtisaslardadır

Bəzi universitetlərdə dövlət sifarişli müəyyən ixtisaslar üzrə qəbul balları 200 civarındadır.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdiyi "Abituriyent 12" jurnalında əks olunan elmi-statistik materialların təhlili belə deməyə əsas verir.

Təhsil eksperləri deyirlər ki, bəzi ixtisaslar üzrə keçid balının aşağı olması heç də həmin fakültələrin az əhəmiyyətli olması anlamına gəlmir.

Ekspert Rizvan Fikrətoğlu deyir ki, İdman Akademiyasında, İlahiyyat İnstitutunda, Sumqayıt Dövlət Universitetində, həmçinin Qərbi Kaspi və Odlar Yurdu Universitetlərində də bəzi ixtisasların keçid balları 200 civarındadır.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən videomaterialı təqdim edir.

