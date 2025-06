Şagirdlər bu tarixədək niyə dərsə gəlməlidir?

Məktəblərdə dərs vəsaitləri artıq yığılıb, amma buna baxmayaraq, şagirdlərdən son zəngədək məktəbə davam etmələri tələb olunur. Dərslər faktiki keçirilmir və bu da 14 iyuna qədər uşaqların məktəbə getməsinin nə dərəcədə məntiqli olduğunu sorğulayır.

Təhsil eksperti Elşən Qafarov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, tədris ilinin müddəti Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2020-ci il tarixli, 66 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir və tədris ili iyunun 14-də başa çatır. Amma çox təəssüf olsun ki, hələ may ayından etibarən ayrı-ayrı məktəblərdə dərsliklər yığılmağa başlayıb.

Ekspert bunun əsas səbəbi kimi buraxılış imtahanlarının tədris ilinin sonuna, yəni iyunun 14-nə hələ 12-14 həftə qalmış, mart və aprel aylarında keçirilməsini göstərib:

“Bu səbəbdən məktəbin əsas aparıcı qüvvəsi olan buraxılış sinifləri imtahandan sonra dərsə gəlmir və düşünürlər ki, hər şey buraxılış imtahanlarına qədərdir. Onların məktəbə gəlməməsi məktəbdə bütün nizam-intizamı, o cümlədən davamiyyəti pozur. Bu zaman bir çox hallarda dərsliklər də it-bata düşür. Təəssüf ki, direktorlar şagirdləri məktəbə cəlb edə bilmədikləri üçün alternativ olaraq dərslikləri erkən yığmağı düşünürlər. Bu isə nəticə etibarı ilə məktəbin ümumi təhsil mühitinə mənfi təsir göstərir”.

E.Qafarovun sözlərinə görə, şagirdlərin sinifdən-sinifə keçmə qaydalarına əsasən, son summativ qiymətləndirmə iyunun 11-nə qədər aparılmalı, dərsliklər isə iyunun 12-si və 13-ü tarixlərində yığılmalıdır:

“Hazırda məktəb rəhbərləri və müəllimlər çox çətin bir vəziyyətlə üz-üzə qalıblar. Şagirdləri dərsə cəlb etmək mümkün olmur, davamiyyətlə bağlı tədbirlər nəticə vermir və bu kütləvi hal aldıqda, məktəb rəhbərliyi çıxılmaz duruma düşür. Nəticədə dərsliklər də it-bata düşür və məktəblərdə təhsil mühiti getdikcə daha da pisləşir. Əslində, dərsliklər iyunun 12-13-də yığılmalıdır. Amma bu mümkün olmur. Təəssüf ki, təhsil idarəetmə orqanları da bu proseslərə nəzarət edə bilmir. Hər hansı məsələ ictimailəşəndə, məktəb rəhbərini cəzalandırmaqla problemin həllini düşünürlər. Amma məktəb rəhbərinin yanında heç kim olmur. Bu, tək-tük məktəblərdə deyil, əksər məktəblərdə müşahidə olunur və artıq sistemli xarakter daşıyır. Hətta “şagird nizam-intizam qaydalarının tətbiq olunduğu” məktəblərdə də vəziyyət eynidir”.

Ən böyük problemlərdən biri olaraq da təhsil idarəetmə orqanlarının iflic vəziyyətə düşməsini vurğulayan mütəxəssis qeyd edib ki, bu orqanlar təhsil prosesini sistemli şəkildə nə idarə edə, nə də ona nəzarət edə bilirlər:

“Təsəvvür edin ki, təkcə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində üç ildən artıqdır müdir vəzifəsi vakantdır. Hazırda bu vəzifəni həm Təhsil Agentliyinin müdir müavini, həm də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir əvəzi yerinə yetirir. Ümumilikdə, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi ölkənin ən böyük yerli təhsil idarəetmə orqanıdır. Hər üç şagirddən biri bu idarəyə tabe olan məktəblərdə təhsil alır. Hər beş müəllimdən biri isə həmin məktəblərdə çalışır. Bu qədər böyük bir idarəetmə orqanının fəaliyyətinin iflic vəziyyətinə düşməsi də prosesə təsir edir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

