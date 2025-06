İsrail Təbriz hava limanını vurdu - Ölənlər var (YENİLƏNİB)

İsrailin Təbriz şəhərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 5 mülki şəxs ölüb, 12 mülki şəxs yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

***13:47

xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

"Cümə günü günorta saatlarında Təbriz hava limanı yaxınlığında güclü partlayış baş verib", - nəşr yazır.

Görüntülərdə hava limanı yaxınlığındakı ərazidən yuxarı qalxan tüstü sütunu görünür.

****

İranın Təbriz şəhərində güclü partlayış baş verib.

"Bir neçə dəqiqə əvvəl sionist rejim yenidən Təbriz ətrafındakı bölgələrə hücum edib. Hərbi baza ərazisində partlayış səsləri eşidilib", - məlumayda qeyd olunub.

Ötən gecə İsrail İrana qarşı “Am Kelavi (“Aslan kimi millət”) adlı hərbi əməliyyata başlayıb.

