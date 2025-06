Zelenski: "Putini dayandırmaq üçün bir şey vacibdir"

"Heç kim Putini dayandıra bilməyib. Yalnız Tramp qalır, o bacara bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında yazıb.

O qeyd edib ki, ancaq Putini dayandırmaq üçün bir şey vacibdir: o, pul itirməlidir:

"Yalnız bundan sonra o, ordusunu və hərbi sektorunu genişləndirə bilməyəcək. Buna görə də sanksiyalar önəmlidir: bank sektorunu, kölgə donanmasını və neft qiymətlərini hədəf almaq. Rusiya enerjisinin qiymətinin məhdudlaşdırılması vacibdir, çünki neft onların əsas gəlir mənbəyidir. Yaxın Şərqdə baş verənlər indi neft qiymətlərini artırır və bu da öz növbəsində Avropanın təhlükəsizliyinə təsir edir. Buna görə də neft qiymətlərinin hədləri belə güclü bir vasitədir".

Zelenski əlavə edib ki, sanksiyalar tətbiq olunsa daha yaxşı olar:

"Boşluqlar bağlanarsa, raket komponentləri, o cümlədən ballistik sistemlər Rusiyaya çatmayacaq. Sanksiyalar təkcə pulla bağlı deyil. Onlar Rusiyaya bu dəhşətli silahları geniş miqyasda istehsal etməyə imkan verən ölümcül texnologiya axınının dayandırılması haqqındadır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.