Çəpgözlük vaxtında müalicə olunmalıdır - Oftalmoloq

Bəzi uşaqlar çəpgözlük kimi tanınan görmə pozuntusundan əziyyət çəkirlər. Bu hal bəzən sonradan yaransa da, elə uşaqlar da var ki, problem onlarda anadangəlmə olur.

Oftalmoloq-həkim Hafiz Qəhrəmanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, çəpgözlük gözlərin paralelliyinin pozulması ilə müşayiət olunur və bu, həm tibbi vəziyyət, həm də estetik qüsur hesab edilir.

Həkimin sözlərinə görə, bu hal ən çox uşaqlarda müşahidə edilir və bunun müxtəlif səbəbləri olur:

“Çəpgözlük anadangəlmə və ya qazanılma olmaqla iki əsas qrupa bölünür. Doğulduqdan sonrakı ilk altı ay ərzində ortaya çıxan çəplik anadangəlmə hesab olunur. Daha gec dövrdə aşkar olunan çəplik isə qazanılma sayılır. Səbəbləri arasında irsi-genetik amillər yer alır. Həmçinin, bətndaxili inkişaf zamanı ananın keçirdiyi və dölün inkişafına mənfi təsir göstərən infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklər də çəpgözlüyə səbəb olur. Refraksiya qüsurları – miopiya, hipermetropiya və astiqmatizm, eləcə də göz tənbəlliyi və nevroloji səbəblər bu vəziyyəti yaradan digər amillər sırasına daxildir”.

H.Qəhrəmanov qeydedib ki, çəpgözlüyün müalicəsində müvafiq eynəklərdən istifadə olunur:

“Göz məşqləri tətbiq edilir. Göz tənbəlliyi aradan qaldırılır, binokulyar görmə bərpa edilir. Zərurət yarandıqda cərrahi müdaxilə həyata keçirilir. Müalicəyə nə qədər erkən başlanılırsa, nəticə bir o qədər uğurlu və tez olur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

