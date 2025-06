“​WhatsApp”a​ çoxdan gözlənilən funksiya gəldi

“OpenAI” şirkətinə məxsus süni intellekt botu “ChatGPT”nin şəkil yaratma funksiyası “WhatsApp”da aktivləşdirilib. Daha əvvəl bu funksiyaya yalnız “ChatGPT”nin veb və mobil tətbiqləri vasitəsilə çıxış imkanı var idisə, indi istifadəçilər həmin funksiyanı birbaşa “WhatsApp” üzərindən də istifadə edə biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət tərəfindən yayılan açıqlamada sözügedən funksiyanın artıq hər kəs üçün əlçatan olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, istifadəçilər bu imkanlardan yararlanmaq üçün “OpenAI” hesablarını “WhatsApp” üzərindən “1-800-ChatGPT” xidmətinə bağlamalıdırlar.

Qeyd edək ki, yeni funksiya vasitəsilə istifadəçilər “WhatsApp”da qeyd olunan nömrəyə yazaraq süni intellektin təsvirə əsasən şəkil çəkməsini istəyə bilirlər. Bunun üçün sadəcə “1-800-ChatGPT” nömrəsini telefon yaddaşına əlavə etmək, “WhatsApp” vasitəsilə söhbəti başlatmaq və yönləndirmələri izləyərək “OpenAI” hesabını sistemə bağlamaq kifayətdir. Sistemə daxil olduqdan sonra istifadəçi istədiyi təsviri yazaraq süni intellektin “DALL-E” modeli vasitəsilə yaradılmış şəkli əldə edə bilir.

Xatırladaq ki, “OpenAI” bu xidməti ötən ilin dekabrında istifadəyə vermişdi. Məqsəd süni intellekt funksiyalarını daha əlçatan etmək və istifadəçilərin ayrıca proqram və ya tətbiq yükləməsinə ehtiyac qalmadan “ChatGPT”yə inteqrasiya olunmasını təmin etmək idi.



