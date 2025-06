İsrail Hərbi Hava Qüvvələri İranın Kərəc şəhərinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mətbuatı məlumat yayıb.

Hücum zamanı İran Silahlı Qüvvələrinə aid hərbi hədəflərin vurulduğu bildirilib.

Əməliyyatın təfərrüatları barədə əlavə məlumat yoxdur.

