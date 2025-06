Nə "Qalatasaray", nə Fənərbaxça" - Transfer bombasını "Beşiktaş" "partladır"

“Beşiktaş" "Əl-Əhli" klubunun futbolçusu Roberto Firminonu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu klubdan ayrılmağa razılıq verib. “Haber Global”da dərc edilən xəbərə görə, tərəflər arasında danışıqlar aparılıb. "Əl-Əhli" də Roberto Firminonun klubdan getməsinə razılıq verib. "Əl-Əhli" yüksək maaşı səbəbindən "Beşiktaş"a transfer qiymətində endirim edə bilər.

Qeyd edək ki, Roberto Firmino 2023-cü ildə "Əl-Əhli"yə transfer olub. Onun klubla müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.