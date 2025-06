AzTv: Rusiyada baş verənlər Stalin represiyalarını kölgədə qoyur - VİDEO

Azərbaycan Dövlət Televiziyası (AzTv) Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində baş verən proseslərlə bağlı Rusiya siyasətini kəskin tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTv-də bununla bağlı yayımlanan süjetdə qeyd edilir ki, Rusiyada etnik zəmində baş verən proseslər sistemli şəkildə həyata keçirilir və bunun başında birbaşa Vladimir Putin dayanır.

"Rusiyada baş verənlər elə mərhələyə çatıb ki, Stalin represiyaları kölgədə qalır. 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, torpaqlarımızın işğalının arxasında Putin dayanıb" - deyə süjetdə vurğulanıb.

Daha ətraflı videoda:

