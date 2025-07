Ayaqlardakı şişkinliyin səbəbi bu ola bilər

Yay aylarında bəzi insanlarda əllərdə, ayaqlarda və xüsusilə ayaq biləklərində şişkinliklər müşahidə olunur. Əksər hallarda bu vəziyyət isti hava ilə bağlı yaranan ödem - yəni bədəndə maye toplanması ilə əlaqədardır.

Metbuat.az bildirir ki, isti havalarda bədən istiliyini tənzimləmək üçün damarlar genişlənir. Mütəxəssislərə görə, bu da mayenin damar xaricinə sızaraq toxumalarda yığılmasına səbəb olur. Uzun müddət ayaqüstə qalmaq və ya hərəkətsiz oturmaq bu prosesi daha da gücləndirir.

Xüsusilə yaşlı insanlar, xroniki xəstəlikləri olanlar və qadınlarda hormonal dəyişikliklər səbəbindən bu cür ödemlərə daha tez-tez rast gəlinir. Həmçinin az su içmək, duzlu qidaların çoxluğu və zəif qan dövranı da riski artıran amillərdir.

Nə etməli?

– Gün ərzində bol su için

– Duz istehlakını azaldın

– Axşam saatlarında ayaqları yuxarı qaldırın

– Yüngül fiziki hərəkətlərlə qan dövranını aktiv saxlayın

– Rahat ayaqqabılar seçin və ayaqları sərin saxlayın

Qeyd edək ki, əgər ödemlə yanaşı ağrı, rəng dəyişikliyi və ya nəfəs darlığı kimi şikayətlər varsa, bu ciddi problemə işarə ola bilər və mütləq həkimə müraciət edilməlidir.

