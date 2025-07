Macarıstan Ukrayna ordusuna məcburi çağırışa görə məsul olan üç ukraynalı hərbçiyə qarşı sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.