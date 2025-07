Yayda “işıqpulu” çox yazır? - Bunları edin

Yay mövsümündə havaların isti keçməsi ilə birlikdə kondisioner, ventilyator, soyuducu və digər məişət texnikasının istifadəsi artır. Bu da öz növbəsində elektrik enerjisi sərfiyyatında ciddi artıma səbəb olur. Ancaq sadə və effektiv üsullarla həm enerjiyə qənaət etmək, həm də ailə büdcəsini qorumaq mümkündür.

Metbuat.az yay aylarında elektrik enerjisinə qənaət etmək üçün 7 tövsiyəni təqdim edir:

Kondisionerdən səmərəli istifadə edin

Kondisioner yayda ən çox enerji sərf edən cihazlardan biridir. Temperaturu 24-26°C arasında saxlamaq həm sağlamlıq, həm də qənaət baxımından uyğundur. Kondisioneri yandırarkən pəncərələrin və qapıların bağlı olduğundan əmin olun.

Pərdələrdən və jalüzlərdən istifadə edin

Gündüz saatlarında günəş şüalarının evə daxil olması otaqların daha çox isinməsinə və nəticədə kondisionerin daha çox işləməsinə səbəb olur. Pəncərə pərdələrindən və jalüzlərdən istifadə edərək otaqların temperaturunu aşağı saxlamaq mümkündür.

Enerji səmərəli texnika seçin

Soyuducu, paltaryuyan və kondisioner kimi cihazları alarkən enerji səmərəliliyi sinfinə (A+, A++, A+++) diqqət yetirin. Bu tip texnikalar az enerji sərf edir və uzunmüddətli qənaət təmin edir.

Ventilyatordan istifadə edin

Kondisionerlə müqayisədə ventilyatorlar daha az enerji sərf edir. Əgər hava çox isti deyilsə, otağı ventilyator vasitəsilə sərinlətmək daha qənaətcil seçim ola bilər.

İşıqlardan düzgün istifadə edin

Yayda gün işığı daha uzun çəkdiyi üçün süni işığa olan ehtiyac azalır. Elektrik işıqlarını yalnız zəruri hallarda yandırın. Eyni zamanda, enerjiyə qənaət edən LED lampalar istifadə etməyə üstünlük verin.

Elektron cihazları tam söndürün

Televizor, kompüter, şarj cihazı kimi avadanlıqları istifadədən sonra tam söndürmək və prizdən çıxarmaq enerji sərfiyyatını azaldır. "Stand-by" rejimi belə cihazların enerji sərf etməsinə səbəb ola bilər.

Yemək bişirmə saatlarını uyğun seçin

Yayda günorta saatlarında yemək bişirmək həm mətbəxi isidir, həm də soyuducunun daha çox işləməsinə səbəb olur. Bu da enerji sərfiyyatını artırır. Əsas yeməkləri səhər və ya axşam saatlarında hazırlamaq daha məqsədəuyğundur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.