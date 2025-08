Ulduz futbolçu Alonsonun heyətində yer almadı

"Real Madrid”in məşqçisi Xabi Alonso əsas heyətdə yer alacaq futbolçuları müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso kapitan Dani Karvahalı əsas heyət oyunçusu hesab etmir. Xəbərdə deyilir ki, məşqçi bu barədə futbolçuya məlumat verib. O, Karvahalın mövqeyində Aleksander Arnolda şans verəcəyini ifadə edib. Məşqçi bildirib ki, Karvahal əsas heyətdə yer almaq üçün fiziki baxımdan yüksək formada olmalıdır.

Qeyd edək ki, Dani Karvahal ötən mövsüm zədələnəndən sonra heyətə düşməkdə çətinlik çəkib.

