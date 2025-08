Enerji içkiləri qan damarlarını zədələyir - Kardioloq

Son vaxtlar xüsusilə gənclər arasında geniş istifadə edilən enerji içkiləri ilə bağlı narahatlıqlar artır. Bu içkilərin sağlamlığa təsiri ilə bağlı mövcud elmi araşdırmalar və praktiki müşahidələr müəyyən riskləri üzə çıxarır.

Mövzu ilə bağlı kardioloq Ülvi Mirzəyev Metbuat.az-a açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, enerji içkilərinin tərkibində yüksək miqdarda kofein, taurin, şəkər və digər stimullaşdırıcı maddələr olduğuna görə, bu içkilər ürək-damar sisteminə mənfi təsir göstərə və ürək ritmini poza bilər:

“Bu içkilər ürəyin sürətli döyünməsi, aritmiya və hətta gənc, sağlam şəxslərdə belə ventrikulyar aritmiyalar və ya QT intervalının uzanması kimi ciddi pozuntulara yol aça bilər. Enerji içkilərinin qan damarlarının sərtləşməsinə və damar daxilindəki endotel funksiyasının pozulmasına səbəb olur. Bu isə dolayısı ilə qan laxtalanmasına meyli artıra bilər. Xüsusilə siqaret çəkənlərdə, su qəbulu az olan insanlarda və ya genetik meyilli şəxslərdə bu risk daha yüksəkdir. Əsas risk qurupuna isə gənclər, hipertoniya, aritmiya və ya qan dövranı pozuntusu olanlar, enerji içkilərini idman zamanı və ya alkoqolla birlikdə qəbul edən şəxslər, siqaret çəkənlər daxildir".

Ülvi Mirzəyev bildirib ki, xüsusilə yeniyetmələr və risk qrupuna daxil olan şəxslər bu içkilərdən uzaq durmalıdır.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

