UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə əsas diqqət "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçına yönəlib.

İstanbul klubu görüşdə meydan sahiblərinin vurduğu iki qoldan yalnız birinin əvəzini çıxmağı bacarıb - 2:1.

