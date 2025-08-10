Oturaq işdə olmanın ziyanları

Mütəxəssislər bildirirlər ki, uzun müddət oturaq şəkildə işləmək insan sağlamlığına ciddi zərər vurur.
Metbuat.az xəbər verir ki, fiziki aktivliyin azalması nəticəsində piylənmə, ürək-damar xəstəlikləri, bel və boyun ağrıları, həmçinin şəkərli diabet riski artır.
Araşdırmalara görə, fasiləsiz 6-8 saat oturmaq qan dövranını zəiflədir və əzələlərin zəifləməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, uzun müddət kompüter qarşısında qalmaq görmə qabiliyyətinə də mənfi təsir göstərir.
Həkimlər oturaq işdə çalışanlara hər 30-40 dəqiqədən bir ayağa qalxıb hərəkət etməyi, iş mühitində qısa gəzintilər etməyi və düzgün qaməti qorumağı tövsiyə edirlər.