Oturaq işdə olmanın ziyanları
06:00 10 Avqust 2025
Mütəxəssislər bildirirlər ki, uzun müddət oturaq şəkildə işləmək insan sağlamlığına ciddi zərər vurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, fiziki aktivliyin azalması nəticəsində piylənmə, ürək-damar xəstəlikləri, bel və boyun ağrıları, həmçinin şəkərli diabet riski artır.

Araşdırmalara görə, fasiləsiz 6-8 saat oturmaq qan dövranını zəiflədir və əzələlərin zəifləməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, uzun müddət kompüter qarşısında qalmaq görmə qabiliyyətinə də mənfi təsir göstərir.

Həkimlər oturaq işdə çalışanlara hər 30-40 dəqiqədən bir ayağa qalxıb hərəkət etməyi, iş mühitində qısa gəzintilər etməyi və düzgün qaməti qorumağı tövsiyə edirlər.

