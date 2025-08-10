Onlar hər yerə gecikirlər

Onlar hər yerə gecikirlər
16:25 10 Avqust 2025
Bəzi bürclər var ki, vaxt onlar üçün yalnız bir rəqəmdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş, iş və ya tədbir — fərq etməz, onlar adətən son anda yetişirlər. Astroloqların fikrincə, aşağıdakı bürclər tez-tez gecikmə vərdişi ilə seçilirlər:

Tərəzi – Geyim seçmək, makiyaj etmək və ya sadəcə əhvalını düzəltmək üçün çox vaxt sərf edən Tərəzilər, planlaşdırılmış saatdan həmişə bir az geridə qalırlar.

Balıq – Xəyalpərəst təbiətləri səbəbindən saatın necə keçdiyini hiss etmirlər. Bəzən yola çıxmaq vaxtının çoxdan gəldiyini fərq etmirlər.

Oxatan – Sərbəst və rahat təbiətə sahib olduqları üçün “bir az gec də olsa olar” prinsipi ilə hərəkət edirlər.

Mütəxəssislər bu bürclərə vaxtında çatmaq üçün planlarını ən az 30 dəqiqə əvvələ qurmağı tövsiyə edirlər.

