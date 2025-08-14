“AFB Bank” bu göstəricidə sonuncudur

“AFB Bank” bu göstəricidə sonuncudur
Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı 22 bankdan 3-nün faiz gəlirləri 200 milyon manatdan çox olub.

Metbuat.az Yurd.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bunlar, “Kapital Bank”, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” və “PAŞA Bank”dır. Bu bankların cəmi faiz gəlirləri 1 milyard manatdan çox olub.

Hesabat dövründə 4 bankın faiz gəlirləri 100-200 milyon manat arasında, 13 bankın faiz gəlirləri 10-100 milyon manat arasında, 2 bankın faiz gəlirləri isə 10 milyon manatdan az olub.

Son 1 ildə 22 bankdan hamısının faiz gəlirləri artıb, 1-nin isə azalıb. Faiz gəlirlərini ən çox artıran bank “Kapital Bank” (43,5%), ən az artıran bank isə “AFB Bank” (3,2%) olub.

