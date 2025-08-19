Rəqsanənin səhhətində problem var - AÇIQLAMA

Rəqsanənin səhhətində problem var -
18:09 19 Avqust 2025
496 Şou
Metbuat.az
A- A+

Ötən gün Rəqsanə İsmayılova ilə görüşdüm. İki azyaşlı övladından çox narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Unikal.az-a açıqlamasında müğənni Rəqsanə İsmayılovanın vəkili Hikmət Əliyev deyib.

"Bildiyiniz kimi, qərardan apellyasiya şikayəti vermişik. Onu da deyim ki, bildiyim qədəri ilə onun səhhətində müəyyən problemlər var. Xəstəliklərin sənədlərini xahiş etmişəm mənə versinlər ki, onları məhkəməyə təqdim edim".

Xatırladaq ki, Rəqsanə İsmayılova vətəndaşların 35 000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını və 520 000 ABŞ dolları məbləğində pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham edilir. Müğənni barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ağalarov Cennifer Lopezi Bakıya gətirir

Ağalarov Cennifer Lopezi Bakıya gətirir

18 Avqust 2025 23:55
Rəqsanə apellyasiya şikayəti verdi

Rəqsanə apellyasiya şikayəti verdi

18 Avqust 2025 11:51
Həbs edilən Rəqsanənin ərindən

Həbs edilən Rəqsanənin ərindən ilk açıqlama

18 Avqust 2025 10:30
Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -

Tünzalə Ağayeva gənclərlə görüşdü -FOTO

13 Avqust 2025 11:49
Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü - FOTO

11 Avqust 2025 22:39
Castin Timberleyk bu xəstəlikdən əziyyət çəkir

Castin Timberleyk bu xəstəlikdən əziyyət çəkir

01 Avqust 2025 11:59
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

19 Avqust 2025 19:25

“Əhalinin sağlamlığı üçün reproduktiv maarifləndirmə vacibdir” -

19 Avqust 2025 19:12

SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? -

19 Avqust 2025 19:02

Kriptovalyutadan qazanc əldə edənlər necə vergi ödəyəcək? -

19 Avqust 2025 18:56

Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

19 Avqust 2025 18:52

Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? -

19 Avqust 2025 18:44

Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

19 Avqust 2025 18:36

Qızılın qiyməti bu tarixdən yüksələ bilər

19 Avqust 2025 18:30

Elektron qəlyanın hansı zərərləri var?

19 Avqust 2025 18:24