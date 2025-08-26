"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" - Millət vəkili

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -
23:34 26 Avqust 2025
243 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasətdə atdığı addımlar fenomenal xarakter daşıyır. Onun diplomatik fəaliyyəti müxalifətin də, iqtidarın da qəbul etdiyi reallıqdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri millət vəkili Razi Nurullayev deyib. Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanın həm xarici, həm də daxili siyasəti, eyni zamanda regional mövqeyi güclənməkdədir. Bu, hər bir azərbaycanlı üçün qürur mənbəyidir:

“Azərbaycan xalqı Prezidentin apardığı bu siyasətin əhəmiyyətini dərk edir. Dövlət başçısının diplomatiyada nümayiş etdirdiyi bacarıqlar təkrarolunmazdır və bu, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da möhkəmləndirir.

Azərbaycan 30 ildən çox davam edən bir münaqişəni başa çatdırmağa nail oldu. Qarabağ azad olundu, yeni siyasi reallıq təkcə qonşu ölkələrə deyil, bütün dünyaya qəbul etdirildi. ABŞ-də imzalanan tarixi bəyannamə Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunduğunu göstərir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan artıq təkcə regionda deyil, qlobal müstəvidə də etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir”.

Millət vəkili qeyd edib ki, Azərbaycanın xarici siyasətdə atdığı hər bir addım dövlətimizin suverenliyini möhkəmləndirir, regional təhlükəsizliyi təmin edir və xalqımızın gələcək rifahına xidmət edir.

“Biz bu siyasətlə fəxr etməli və Prezident İlham Əliyevi dəstəkləməliyik”, – deyə deputat əlavə edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

26 Avqust 2025 18:14
Bu tarixdə Minsk Qrupu ləğv edilə bilər -

Bu tarixdə Minsk Qrupu ləğv edilə bilər - Nazir

26 Avqust 2025 15:51
Nazirlər Kabinetində Vaşinqton səfəri ilə bağlı xüsusi iclas keçirilir

Nazirlər Kabinetində Vaşinqton səfəri ilə bağlı xüsusi iclas keçirilir

26 Avqust 2025 15:20
Ərdoğandan Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri barədə açıqlama

Ərdoğandan Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri barədə açıqlama

25 Avqust 2025 21:19
Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27
Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi - FOTO

25 Avqust 2025 18:36
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc -

27 Avqust 2025 01:15

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 00:17

Qazaxıstan klubu tarixi uğur qazandı -

27 Avqust 2025 00:15

Mourinyodan transferlərlə bağlı

27 Avqust 2025 00:08

430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

26 Avqust 2025 23:47

"iPhone 17" seriyasında bu yeniliklər olacaq

26 Avqust 2025 23:44

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

26 Avqust 2025 23:34

Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi

26 Avqust 2025 23:19

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43