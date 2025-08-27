5 il əvvəl rus helikopteri niyə vuruldu? - Prezident mühüm faktları açıqladı

5 il əvvəl rus helikopteri niyə vuruldu? -
16:18 27 Avqust 2025
196 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“Sizə İkinci Qarabağ müharibəsindən bir misal çəkə bilərəm. Müharibənin sonuncu günündə – noyabr ayının 9-da Azərbaycan öz sərhədinə yaxınlaşan rus helikopterini təsadüfən vurdu, halbuki o, orada olmalı deyildi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində deyib.

“Çünki otuz il ərzində rus helikopterləri Ermənistan ərazisindən Azərbaycan sərhədinə heç vaxt yaxınlaşmamışdı. O, Ermənistandan uçaraq gəlirdi. Helikopteri vuranlar üçün açıq-aydın idi ki, Ermənistan helikopteri ərazimizə daxil olur, ona görə də onlar onu vurdular. Həmin gün mən dərhal Rusiya Prezidentinə zəng etdim və üzrxahlığımı bildirdim. Biz həlak olan pilotların ailələrinə və Müdafiə Nazirliyinə dərhal təzminat ödədik. Biz istintaq başlatdıq və bu faciəli səhvə yol verənlər məsuliyyətə cəlb olundular. Lakin Rusiya tərəfindən belə addımların atıldığını görmədik. Beləliklə, noyabrın 9-da baş verən bu faciəli hadisə və davranışımız bizi Azərbaycana qarşı eyni münasibətin sərgilənməsinə hazır etdi, çünki iki ölkə bir-birini dost adlandırır. Lakin bu, çox təəccüblü idi. Bu vaxtadək onlar nəyin baş verdiyini demirlər”, – Prezident bildirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

27 Avqust 2025 17:46
“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” -

“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” - Türkiyəli general

27 Avqust 2025 17:33
Azərbaycan və Uqanda arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi -

Azərbaycan və Uqanda arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi - FOTO

27 Avqust 2025 16:02
Qafqazın xəritəsi yenidən cızılır -

Qafqazın xəritəsi yenidən cızılır - ABŞ nəşri

27 Avqust 2025 03:19
"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" - Millət vəkili

26 Avqust 2025 23:34
Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

26 Avqust 2025 18:14
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda işsiz gənclərin sayı açıqlandı

27 Avqust 2025 18:25

Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır -

27 Avqust 2025 18:22

Zəngin olmaq üçün doğulan

27 Avqust 2025 18:21

Bu şəxslər 30 min manata kimi cərimələnə bilər

27 Avqust 2025 18:14

Süni intellekt ilə arıqlamaq istəyənlərin nəzərinə

27 Avqust 2025 18:06

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

27 Avqust 2025 17:46

Xaricdə təhsil almaq istəyənlərə müraciət edildi

27 Avqust 2025 17:35

“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” -

27 Avqust 2025 17:33

Ermənistan ABŞ-yə yeni səfir təyin etdi

27 Avqust 2025 17:28

Torpaq icarəsi qanunla necə tənzimlənir? -

27 Avqust 2025 17:22