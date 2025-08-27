Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır - Açıqlama

Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır -
18:22 27 Avqust 2025
208 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Son dövrlərdə Ermənistanın xarici siyasət kursu diqqətçəkən şəkildə dəyişib. Baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərliyi altında ölkə Qərbə inteqrasiyanı gücləndirir, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı genişləndirir, Fransa ilə hərbi əlaqələr qurur və paralel şəkildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından (KTMT) uzaqlaşma xəttini davam etdirir.

Bu proses fonunda Rusiya isə ənənəvi təzyiq alətlərindən birinə iqtisadi embarqoya müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, politoloq Tural İsmayılov mövzu ilə bağlı açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, Rusiya bu addımla İrəvana açıq mesaj verir:


"Ermənistan bazarının böyük hissəsi hələ də Moskvadan asılıdır və bu asılılıq istənilən vaxt siyasi silaha çevrilə bilər. Əslində, bu xəbərdarlıq yalnız Ermənistanla məhdudlaşmır. Kreml eyni zamanda digər postsovet ölkələrinə də siqnal ötürür ki, Qərbə meyl edən hər bir dövlət iqtisadi sanksiya ilə üzləşə bilər. Bu model daha əvvəl Gürcüstan və Moldovada tətbiq edilmişdi, indi isə Ermənistan üzərində sınanır".

Ekspert hesab edir ki, Rusiyanın əsas qorxusu Ermənistanın Qərb institutlarına yaxınlaşmasıdır:

"Bu, Moskvanın regiondakı mövqelərini zəiflədərək balansı dəyişə bilər. Kremlin cavabı isə həm siyasi, həm də iqtisadi təzyiqlərlə özünü göstərir. Ermənistana göndərilən məhsulların geri qaytarılması da bu təzyiq üsullarından sadəcə biridir. Görünən odur ki, Ermənistan-Rusiya münasibətləri yeni bir soyuqluq mərhələsinə qədəm qoyub. Moskva iqtisadi alətlər vasitəsilə İrəvanı nəzarətdə saxlamağa çalışır. Lakin paradoks ondadır ki, bu siyasət Ermənistanı geri addım atmağa məcbur etmək əvəzinə, daha da Qərbə yaxınlaşdırır".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

27 Avqust 2025 17:46
“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” -

“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” - Türkiyəli general

27 Avqust 2025 17:33
5 il əvvəl rus helikopteri niyə vuruldu? -

5 il əvvəl rus helikopteri niyə vuruldu? -Prezident mühüm faktları açıqladı

27 Avqust 2025 16:18
Azərbaycan və Uqanda arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi -

Azərbaycan və Uqanda arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirildi - FOTO

27 Avqust 2025 16:02
Qafqazın xəritəsi yenidən cızılır -

Qafqazın xəritəsi yenidən cızılır - ABŞ nəşri

27 Avqust 2025 03:19
"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" - Millət vəkili

26 Avqust 2025 23:34
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ" - "Ferentsvaroş" oyunu başladı -

27 Avqust 2025 20:45

Holann adını dəyişdi

27 Avqust 2025 20:45

Nurlan Hacıyev Nazirliyin aparat rəhbəri təyin edildi

27 Avqust 2025 20:25

Tezliklə varlanacaq 3 bürc -

27 Avqust 2025 20:14

“Qarabağ” - “Ferentsvaroş” matçının start heyətləri açıqlandı

27 Avqust 2025 19:53

"Real" ulduz futbolçunu pulsuz alır

27 Avqust 2025 19:43

​Azərbaycan millisinin futbolçusu Avropa klubuna transfer oldu

27 Avqust 2025 19:05

Bakının 3 rayonunda söküntü olacaq -

27 Avqust 2025 18:42

​DTX-nin “Bilgəh” istirahət mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirildi

27 Avqust 2025 18:34

“Rüzgarında dan sökülən, üzü gülən Kəlbəcərim”

27 Avqust 2025 18:31