“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” - Paşinyan

"Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir" - Paşinyan
17:25 28 Avqust 2025
146 Dünya
Gülbəniz Hüseynli
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan televiziya çıxışında bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda aparılan danışıqlardan sonra Azərbaycanla sülh bərqərar olub.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Paşinyan bu razılaşmanı “tarixi dönüş nöqtəsi” adlandıraraq, onun münaqişənin rəsmi sonu və Cənubi Qafqaz üçün “tamamilə yeni” bir dövrün başlanğıcı olduğunu bildirib. O, əldə olunan irəliləyişi Trampın rolu ilə əlaqələndirib və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə Trampın Nobel sülh mükafatına namizəd göstərildiyini açıqlayıb.

Paşinyanın sözlərinə görə, razılaşma Ermənistanın 30 illik təcridinə son qoyur. O, nəqliyyat yollarının yalnız ərazi bütövlüyü, suverenlik və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında açılacağını, heç bir ekstraterritorial dəhlizin nəzərdə tutulmadığını vurğulayıb.

Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərə də toxunan Paşinyan bildirib ki, sülh qarşılıqlı yanaşma tələb edir: “Əgər Ermənistanın bəzi hissələri Azərbaycanın nəzarətindədirsə, Azərbaycanın bəzi hissələri də Ermənistanın nəzarətindədir”.

Çıxışı boyunca Paşinyan sülhü milli düşüncədə fundamental dəyişiklik kimi xarakterizə edib:

“Sülh bizim onu necə formalaşdıracağımızdan asılı olacaq”, – deyə o bildirib və sülhün mütləq şəkildə Azərbaycanla birlikdə formalaşdırılmalı olduğunu vurğulayıb.

Paşinyan hətta şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş matəm ənənələrinin dəyişməli olduğunu deyib. Onun fikrincə, sülh əslində ölənlərə ediləcək ən böyük hörmətdir. Vaşinqton razılaşmasını kompromis deyil, “hər kəsin qazandığı” bir razılaşma adlandıran baş nazir diplomatiyanı qalibiyyət və məğlubiyyət yarışı kimi görmədiyini, əksinə Ermənistan, Azərbaycan və ABŞ üçün ortaq uğur hesab etdiyini bildirib.

Paşinyan çıxışının sonunda qeyd edib ki, iki ölkə arasında sülh bərqərar olub. Bizim vəzifəmiz onu qorumaq və daimi etməkdir.

