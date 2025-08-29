"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

"Fənərbaxça" rəhbərliyi baş məşqçi Joze Mourinyo ilə yollarını ayırıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, klub bu barədə rəsmi açıqlama yayaraq, 2024-2025 mövsümündən komandaya rəhbərlik edən portuqaliyalı mütəxəssisə göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edib.
Klubun rəsmi bəyanatında deyilir: "Peşəkar Futbol A Komandamızın texniki direktoru vəzifəsini icra edən Joze Mourinyo ilə yollarımız ayrılmışdır. Ona komandamız üçün indiyə qədər göstərdiyi əməyə görə təşəkkür edir, gələcək karyerasında uğurlar arzulayırıq".