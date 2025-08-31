Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki
09:36 31 Avqust 2025
105 İdman
Mətbuat
A- A+

Bu gün Misli Premyer Liqasında III turun matçlarına yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günü iki görüş keçiriləcək.

Əvvəlcə ölkə çempionu "Qarabağ" debütant "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq. Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 17:00-da başlayacaq.

Turun bağlanış matçında isə "Sabah" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Oyun "Bank Respublika Arena"da, saat 19:30-da start götürəcək.

Misli Premyer Liqası

1-ci dövrə, III tur

17:00. "Karvan-Yevlax" – "Qarabağ"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

VAR: Rəşad Əhmədov.

AVAR: Teymur Teymurov.

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

Şamaxı şəhər stadionu

19:30. "Sabah" – "İmişli"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, Vüqar Həsənli.

VAR: İnqilab Məmmədov.

AVAR: Şirmamed Mamedov.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

"Bank Respublika Arena"

Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" isə "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

31 Avqust 2025 09:35
Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

31 Avqust 2025 00:28
“Zirə” “Kəpəz”i darmadağın etdi

“Zirə” “Kəpəz”i darmadağın etdi

30 Avqust 2025 20:29
"Formula 1"-ə görə bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

"Formula 1"-ə görə bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

30 Avqust 2025 19:11
​"Qarabağ" bu tarixlərdə oynayacaq

​"Qarabağ" bu tarixlərdə oynayacaq

30 Avqust 2025 16:05
"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi

"Milan" "Qarabağ"ın rəqibindən hücumçu transfer etdi

30 Avqust 2025 13:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Premyer Liqa: Günün futbol qrafiki

31 Avqust 2025 09:36

​Pezeşkian Çinə səfər etdi

31 Avqust 2025 09:34

İlham Əliyev Si Cinpin ilə görüşüb

31 Avqust 2025 08:58

Limon qabığının faydaları

31 Avqust 2025 06:30

Ən çox tatu edən kimi tanınırdı -

31 Avqust 2025 01:03

Süni intellektlə təchiz edilmiş stetoskop -

31 Avqust 2025 00:52

Bundesliqa: “Bavariya” səfərdə “Auqsburq”u məğlub etdi

31 Avqust 2025 00:28

13 yaşlı uşağın ölüm səbəbi bilindi

30 Avqust 2025 23:47

Ərdoğan Çinə getdi

30 Avqust 2025 23:17

İranın Azərbaycandakı yeni səfirindən İLK AÇIQLAMA

30 Avqust 2025 22:43