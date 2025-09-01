“Fənərbaxça”dan böyük transfer - “Qalatasaray"ın istədiyi ulduzu aldı

“Fənərbaxça” “Qalatasaray”ın istədiyi Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” qapıçını transfer etmək üzrə olduğu irəli sürülüb. Bu barədə insayder Fabrizio Romano paylaşım edib. O, Edersonla “Fənərbaxça” klubun bayrağını paylaşaraq transferin yekunlaşmaq üzrə olduğunu irəli sürüb.
Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın Edersonu transfer etmək üçün "Mançester Siti" ilə danışıqlar apardığı barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bundan əvvəl "Mançester Siti" "Qalatasaray"ın Ederson üçün 10 milyon avroluq təklifini rədd etmiş, 15 milyon avro tələb etmişdi.