“Hər kəs ata-ana ola bilər, valideyn olmaq isə fərqlidir” - Psixoterapevt

Son zamanlar uşaqlara qarşı zorakılıq halları əksər hallarda öz yaxınları, hətta valideynləri tərəfindən törədildiyinin şahidi oluruq.
Məsələnin psixoloji tərəfləri ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən psixoterapevt Rövşən Nəcəfov bildirib ki, hər kəs ata-ana ola bilər, amma hər kəs valideyn ola bilmir:
“Övlad sahibi olmaq böyük məsuliyyətdir. Valideyn olmaq, şəxsiyyət yetişdirmək və gələcəyə sağlam fərdlər yetişdirmək deməkdir. Psixi sağlamlıq problemi olan insanlar övlad sahibi olmamalıdırlar. Cinayətkar bir şəxs yetişdirmək kiminsə haqqı ola bilməz. Zorakılıqla böyüdülən uşaqlar gələcəkdə cəmiyyətdə öz yerini tapa bilmirlər. Özünü tapa bilməyən insanlar isə başqalarının həyatına zərər verirlər. Valideyn olmaq, övladını gələcəyə hazırlamaq və ona doğru təhsil verməkdir. Hər kəs uşaq dünyaya gətirməməlidir. Uşaq dünyaya gətirmək istəyən cütlüklər, bu məsuliyyətə hazır olmalıdırlar”.
Rövşən Nəcəfov hesab edir ki, uşaq dünyaya gətirmək istəyən cütlüklər psixoloji konsultasiyadan keçsinlər. Ekspertin şərhinə görə, bu, utanılacaq bir şey deyil; əksinə, cəmiyyətin qəbul etməli olduğu bir yanaşmadır:
“Ata və ya ananın övladına zorakılıq etməsi, onların psixikasının sağlam olmamasının göstəricisidir. Mental sağlamlıq problemlərinə göz yummamaq lazımdır. Psixi pozuntuları olan insanların ailə həyatı qurması normal deyil. Evlənmək müalicə üsulu deyil. Formalaşmış və reallığı əks etdirməyən düşüncələr, insanların yanlış inanclarına çevrilir. "O vaxtı belə idi" kimi ifadələrlə sağlam düşüncə yarana bilməz. O vaxtı belə olduğu üçün indi də belə olmalıdır yanaşması həqiqəti əks etdirmir. Elə o vaxtı belə olduğu üçün indi də belə olma ehtimalı yaranıb. Uşaqları döyən insanlar, uşaqlığında döyülərək böyümüş şəxslərdir. Təfəkkür bu cür şəkildə inkişaf etmir”.
Ekspert qeyd edib ki, uşaqda hər hansı bir davranış pozuntusu müşahidə ediləndə, psixi sağlamlıq mütəxəssisinə müraciət etmək vacibdir:
“Uşağı döyməklə tərbiyə etmək olmaz. İnsan, yalnız insanı döyərək onu daha da travmaya doğru aöara bilər. Ümumiyyətlə, "O vaxtı belə idi" kimi ifadələrlə sağlam düşüncə olmur”, - deyə ekspert qeyd edib.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az