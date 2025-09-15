Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq - FOTO

Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq -
11:31 15 Sentyabr 2025
144 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi 6 000 nəfərə yaxın əhaliyə hesablanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

O qeyd edib ki, gələn il yekunlaşdırılması nəzərdə tutulan 1-ci mərhələdə 87 hektar ərazidə 404 ailənin (1861 nəfərin) köçürülməsi məqsədilə 81 iki, 202 üç, 101 dörd, 20 beşotaqlı olmaqla ümumilikdə 404 fərdi evin inşası planlaşdırılır: "Kənddə sosial infrastrukturun, o cümlədən inzibati və xidmət binalarının, məktəbin, uşaq bağçasının, tibb məntəqəsinin inşası, 16 kilometrə yaxın daxili yolların, həmçinin elektrik, qaz və su xətlərinin çəkilməsi planlaşdırılır".

A. Quliyev vurğulayıb ki, 2027–2030-cu illəri əhatə edəcək 2-ci mərhələ 230 hektara yaxın ərazidə icra olunacaq. Bu mərhələdə 1075 ailənin (4093 nəfərin) köçürülməsi məqəsdilə 771 fərdi evin (iki, üç, dörd və beşotaqlı) və iki-üçmərtəbəli yaşayış binalarının inşası nəzərdə tutulur. Əhalinin və evlərin sayı kəndin 20 illik perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla müəyyən edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

15 Sentyabr 2025 12:27
Sel və daşqınlar niyə artır?

Sel və daşqınlar niyə artır?

15 Sentyabr 2025 12:25
Partlayış səsləri eşdilə bilər -

Partlayış səsləri eşdilə bilər - Nazirlik

15 Sentyabr 2025 10:51
Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salındı -

Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salındı -FOTO

15 Sentyabr 2025 09:23
Xəzərdə zəlzələ oldu

Xəzərdə zəlzələ oldu

15 Sentyabr 2025 09:02
​15-19 sentyabrda bu ərazilərdə işıq kəsiləcək

​15-19 sentyabrda bu ərazilərdə işıq kəsiləcək

14 Sentyabr 2025 23:37
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

15 Sentyabr 2025 12:27

Sel və daşqınlar niyə artır?

15 Sentyabr 2025 12:25

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

15 Sentyabr 2025 12:17

XİN-dən Bakının azad edilməsi ilə bağlı

15 Sentyabr 2025 12:12

Məktəbli çantasına bu qidalar qoyulmamalıdır

15 Sentyabr 2025 12:08

Üç güləşçimiz mübarizəyə başlayır

15 Sentyabr 2025 12:00

Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi belə olacaq -

15 Sentyabr 2025 11:31

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı -

15 Sentyabr 2025 11:19

Bu şirkətlər mənfəət vergisindən azaddır

15 Sentyabr 2025 11:04

Partlayış səsləri eşdilə bilər -

15 Sentyabr 2025 10:51