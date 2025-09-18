“Separatçı liderlərin həbsi Azərbaycanın daxili işidir” - Politoloq

“Separatçı liderlərin həbsi Azərbaycanın daxili işidir” -
15:30 18 Sentyabr 2025
116 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“ABŞ Nümayəndələr Palatasının xarici əlaqələr komitəsində erməni lobbisinin dəstəyi ilə Azərbaycan əleyhinə düzəlişin qəbul olunması, əslində, Donald Trampın siyasi xəttinə ziddir”.

Bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədr müavini, siyasi ekspert Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Siyasi analitik deyib ki, hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh mətninin paraflanması, ABŞ-nin prosesdə vasitəçi qismində çıxış etməsi və Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində razılaşmalar fonunda belə bir addımın atılması, əksinə, Rusiyanın maraqlarına xidmət edir:

“Xarici əlaqələr komitəsində qəbul edilən bu düzəliş əslində sülh prosesinə zərbə vurmaqdan başqa bir məna daşımır. Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdi olan bu qərarın ölkəmiz üçün heç bir siyasi və hüquqi qüvvəsi yoxdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın özü də Qarabağdan köçən ermənilərin geri dönüşünün mümkün olmadığını, onlara Ermənistan vətəndaşlığı veriləcəyini bəyan edib. Separatçı liderlərin həbsi isə sırf Azərbaycanın daxili işidir”.

Siyasi ekspert qeyd edib ki, əgər ABŞ Nümayəndələr Palatası həqiqətən hüquqi ədalət axtarırsa, o zaman İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi humanitar böhranla bağlı qərar qəbul etməlidir:

“Təəssüf ki, Palata sifariş əsasında qərarlar qəbul edir və bu da onların ikili standartlara əsaslanan siyasətini bir daha üzə çıxarır”.

metbuat.az

